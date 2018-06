13-06-2018, Redactie

De politie massaal in actie op 112GroningenDag (Video)

Groningen - De politie is aanstaande zaterdag goed vertegenwoordigd op de 112GroningenDag in Groningen. Maar liefst achttien verschillende eenheden verzamelen zich in Martiniplaza om een kijkje te geven in hun keuken!

De centralisten van de Meldkamer bouwen hun werkplek na zodat bezoekers kunnen zien hoe zij te werk gaan. De hondengeleiders geven samen met hun politiehonden demonstraties, de Mobiele Eenheid en bewakingseenheid zijn aanwezig met hun voertuigen en uitrusting en medewerkers van de Verkeers Ongevallen Analyse laten zien hoe ze te werk gaan bij een ongeval tussen een auto en een scooter. Ook de bezoekers mogen in actie komen. Via Burgernet wordt hun hulp in geroepen bij de opsporing van een ‘verdacht’ persoon die zich ergens in Martiniplaza schuil houdt.





De afdeling Infrastructuur geeft elk uur een demonstratie met de speekseltesten. Ook de alcoholbus, radarauto en rollertestbank worden ingezet. De afdeling Forensische Opsporing bouwt een plaats delict van een woninginbraak na. Het publiek wordt op deze plaat delict geadviseerd wat ze wel en juist niet moeten doen met sporen die achter zijn gebleven in de woning. Tijdens de demonstraties kan het publiek zelf sporen veiligstellen.





Bij de stand van Cybercrime worden de risico’s uitgelegd van de online wereld en de beveiligingsmaatregelen die genomen kunnen worden. Ook het Regionaal Service Centrum van de niet-spoedlijn 0900-8844, de afdeling Dronevliegers, de Beredenen (politie te paard) en Werving & Selectie zijn deze dag aanwezig om hun werk in beeld te brengen. In de photobooth van de jongerenwebsite van de politie, vraaghetdepolitie.nl, kunnen foto’s worden gemaakt.





Daarnaast de het voltallige Politie Orkest Noord-Nederland (PONN) aanwezig en geven driemaal een concert op het hoofdpodium. Het Politie Orkest Noord-Nederland (PONN) is het muzikale visitekaartje van de politie in Noord-Nederland. Het orkest bestaat uit 46 muzikanten en heeft een fanfare-bezetting. Veel muzikanten van het PONN zijn in dienst bij de politiekorpsen Drenthe, Friesland of Groningen. De algehele muzikale leiding van het PONN is in handen van chef-dirigent Frank Samsom.





Op de 112GroningenDag zorgen vele enthousiaste politiemedewerkers voor een programma waarbij het publiek dus vooral zelf in actie mag komen!





Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag