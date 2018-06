13-06-2018, Oogtv bron

Originele bom van Bommen Berend gevonden

Groningen - Bij een opgraving op de hoek van de Nieuweweg en de Oostersingel hebben archeologen een originele bom van Bommen Berend gevonden.

Het gaat zeer waarschijnlijk om een mortiergranaat van gietijzer, die tijdens het beleg van 1672 op de stad is afgeschoten. De bom weegt ruim 40 kilo.

Volgens stadsarcheoloog Gert Kortekaas gaat het om een unieke vondst. De bom zat zo’n 2 meter diep in de grond en werd gevonden op een plek die destijds net binnen de stadswal lag. Na de vondst werd de EOD ingeschakeld, maar die concludeerden na het verwijderen van de houten prop dat de bom gevuld was met zwart water in plaats van kruid. Omdat het explosief niet meer gevaarlijk is, mag het in Groningen blijven.

De bom ligt momenteel in een ontziltingsbad en zal worden geconserveerd. De hoop is dat de hij op 28 augustus, tijdens het Gronings Ontzet, zichtbaar is voor publiek.