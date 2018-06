14-06-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Bult met stropakken in brand (Video)

Hoogezand - Op een stuk land naast een boerderij aan de Kalkwijk in Hoogezand woedt op dit moment (10:45 uur) een forse brand in een bult met stropakken.

De brandweer van Veendam is bezig om de bult met behulp van een tractor uit elkaar te trekken om zo het vuur stukje bij stukje te blussen. Dit zal een paar uur duren. Er was veel rookontwikkeling aldus de brandweer woordvoerder.