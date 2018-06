14-06-2018, Facebook Hanna Bolt/ oproep

Getuigen gezocht van ongeval A28

Haren - Donderdagmorgen rond 7:30 uur heb ik een ongeluk gehad op de A28 van Groningen richting Haren (hectometerpaal 197,7).

Dit ongeluk was ontstaan doordat een andere weggebruiker zonder richting aan te geven ineens uitweek naar links. De auto is total loss geraakt (zwarte Golf). De andere weggebruiker was een busje, voor het grootste gedeelte in de kleur beige. Volgens mij had het busje ook nog de kleuren rood/groenig.

Mijn vraag is nu of iemand dit ongeluk wellicht heeft zien gebeuren. Als dat zo is, wil diegene dan contact met mij opnemen? Dit kan mij verder helpen!

Tips via 0631972131.