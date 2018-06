15-06-2018, Redactie - 112Groningen

112Groningen.nl en Bestrating.nl er klaar voor

Groningen - Op zaterdag 16 juni 2018 zal de directeur van Veiligheidsregio Groningen, Wilma Mansveld de 112groningenDag officieel gaan openen. Deze dag wordt gehouden ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de nieuwssite 112Groningen.nl.

Plaats van handeling is Martiniplaza in Groningen. De deuren gaan open om 10.00 uur. De officiële opening vindt plaats om 11.00 uur op het demoveld op het buitenterrein van MartiniPlaza

De 112GroningenDag staat geheel in het teken van veiligheid met spectaculaire demonstraties van diverse hulpdiensten en een grote veiligheidsmarkt. Politie, brandweer, ambulancezorg, justitie, defensie en vele anderen laten deze dag zien wat ze in huis hebben. Ook kunt u in een speciaal ingerichte stand een kijkje komen nemen achter de schermen in de meldkamer. Eigenlijk is er te veel om op te noemen. Een duikdemonstratie, reddingshonden, dierenambulance, crashtender, oldtimer show, ProRail, berging, reddings- en branddemonstraties zijn een greep uit het grote aanbod.

Zaterdag 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur: De 112GroningenDag in MartiniPlaza. Dit spektakel mag u niet missen! De 112Groningendag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Entree: Tot 4 jaar gratis, 5 tot en met 16 jaar €2,00 p.p. vanaf 17 jaar €3,00 p.p.

