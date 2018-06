16-06-2018, Redactie - 112Groningen

112Groningendag officieel geopend

Groningen - De tweede 112Groningendag is officieel geopend.

Zaterdag 18 juni werd de 112Groningendag om klokslag 11:00 uur geopend door Wilma Mansveld, directeur bij de Veiligheidsregio Groningen. Met een demonstratie van een vlam in de pan werd de openingshandeling verricht.

De 112GroningenDag staat geheel in het teken van veiligheid met spectaculaire demonstraties van diverse hulpdiensten en een grote veiligheidsmarkt. Politie, brandweer, ambulancezorg, justitie, defensie en vele anderen laten deze dag zien wat ze in huis hebben. Ook kunt u in een speciaal ingerichte stand een kijkje komen nemen achter de schermen in de meldkamer. Eigenlijk is er te veel om op te noemen. Een duikdemonstratie, reddingshonden, dierenambulance, crashtender, oldtimer show, ProRail, berging, reddings- en branddemonstraties zijn een greep uit het grote aanbod.

Entree: Tot 4 jaar gratis, 5 tot en met 16 jaar €2,00 p.p. vanaf 17 jaar €3,00 p.p.

Om 15.20 uur vindt op het demoveld een grote multidisciplinaire oefening van de verschillende hulpdiensten plaats.