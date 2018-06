16-06-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Tewaterlating van de Thun Eos bij Ferus Smit (Video)

Westerbroek - Bij scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek is zaterdagochtend om 11.00 uur de Thun Eos te water gelaten.

De Thun Eos is 115 meter lang en 15.87 meter breed en is het eerste schip in een serie van nieuwe olie/chemicaliëntankers voor Erik Thun AB uit Lidkoping Zweden.

