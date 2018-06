16-06-2018, 112groningen

Succesvolle tweede editie van de 112GroningenDag (Video)

Groningen - Een naar schatting 10.000 mensen hebben zaterdag de 2e editie van de 112GroningenDag in MartiniPlaza bezocht.

Ruim voor 10.00 uur stonden er lange rijen mensen voor de ingang van MartiniPlaza. De officiele opening werd gedaan door Wilma Mansveld met een 'vlam in de pan'. Op het demonstratieterrein werd de hele dag demonstratie's gegeven door de brandweer, politie (honden) maar ook de USAR (Urban Search and Rescue) liet in verschillende demonstratie's zien hoe zei handelen in het geval van een inzet tijdens bijvoorbeeld een aardbeving. De 112GroningenDag werd mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl