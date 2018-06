16-06-2018, Jordi Haverdings

Felle brand in coniferen bij Siriusstraat

Groningen - Even na half negen zaterdagavond is er bij de Siriusstraat in Groningen een felle brand ontstaan in een rij coniferen.

De brand ontwikkelde snel en de rookwolken trokken door de straten. De brandweer, die snel ter plaatse was, heeft direct een aanval ingezet met een straal hoge druk. Vele buurtbewoners kwamen af op de sirenes en rookwolken. Al snel had de brandweer het vuur weten te blussen en konden ze retour naar de kazerne.