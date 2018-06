16-06-2018, Marc Dol, Sven Hoogland & Ina Kiel - 112Gr.

Brandweer Stadskanaal naar landelijke finale brandweerwedstrijden

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal heeft zaterdag 16 juni de derde plek weten te behalen tijdens de tweede gewestelijke ronde van de brandweerwedstrijden in de categorie 'tankautospuit hoge druk' in Beilen.

Tijdens een bruiloft in een zalencentrum in Beilen is brand ontstaan in de kelder nadat jongeren daar hebben gerookt. Omdat het bruidspaar een bruidstaart met vuurwerk had, had de beheerder van het zalencentrum het brandalarm uitgeschakeld. Deze was hij in de drukte vergeten weer te activeren. Tot overmaat van ramp vond er ook een vechtpartij plaats onder de gasten waarbij een persoon bewusteloos is geraakt.

Het brandweerkorps van Defensie heeft de eerste plek weten te behalen met 1360 punten. Brandweer Dodewaard (Gelderland Zuid) werd tweede met 1310 punten. Brandweer Groningen post Stadskanaal heeft de derde plek weten te bemachtigen met 1269 punten. Deze drie ploegen zijn door naar de landelijke wedstrijden op 22 september in Harderwijk. Hiermee zit brandweer Stadskanaal bij de beste 9 korpsen van Nederland.