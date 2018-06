17-06-2018, Johan Wildeboer - 112Groningen.nl

Brandweer voorkomt erger bij schuurband aan de Meenteweg in Schildwolde

Schildwolde - Een schuurband aan de Meenteweg in Schildwolde is zondagmiddag met een sisser afgelopen. Door broei was er brand ontstaan in een schuur met hooibalen.