18-06-2018, Patrick Wind 112gr. & Rowin Paapst

Burgerauto politie Groningen crasht bij achtervolging op Heerdenpad (Video)

Groningen - Maandagmiddag om 17:00 uur is een burgerauto van de politie gecrasht tegen een lantarenpaal. Dit gebeurde bij het Heerdenpad in de stad. Een fietser werd gezocht.

De agenten achtervolgden een fietser die al een tijdje gezocht werd. Voorgaande keren was hij agenten te slim af, maar dat liep dit keer anders af. Toen hij in de gaten kreeg dat de politiemensen hem in de smiezen hadden ging hij er opnieuw als een haas vandoor. Echter door een vreemde manoeuvre kwam hij ten val. De politieauto die er achter reed moest in allerijl uitwijken en ondanks dat er hard op de rem werd getrapt werd er een lantaarnpaal omver gereden.

Ambulancemedewerkers hebben de fietser gecontroleerd. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Na behandeling zal hij overgebracht worden naar het politiebureau. Waarom de agenten de man op hun lijstje hadden staan is nog onbekend. De beschadigde auto is door een bergingsbedrijf weggesleept.

Tv Noord

Dvhn