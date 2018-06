18-06-2018, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

brandweer redt kat uit dakgoot

Groningen - De brandweer van Groningen werd maandagmiddag opgeroepen voor een dier op hoogte aan de Helper Westsingel in Groningen.

Ter plaatse bleek er een kat in een dakgoot te zitten. De eigenaar en de dierenambulance konden niet bij de kat komen dus werd de hoogwerker van de brandweer opgeroepen om de kat uit de dakgoot te halen. De dierenambulance heeft met behulp van de brandweer de kat gevangen en uit de dakgoot gehaald. De kat is gecontroleerd in de dierenambulance, Of het diertje mee moest is niet bekend. Nadat de klus was geklaard keerde de brandweer weer terug naar de kazerne.