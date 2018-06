18-06-2018, Erik Tillema

Zesde plaats voor jeugdbrandweer Delfzijl

Zaterdag 16 juni heeft de aspiranten HD ploeg van de jeugdbrandweer uit Delfzijl deelgenomen aan de landelijke halve finales in Oudewater.

Tien ploegen streden voor een plaats in de landelijke finale, de eerste vijf ploegen gingen door. Er werd brand gemeld bij een transportbedrijf in Oudewater, in het pand had een heftruck vlamgevat waarbij een slachtoffer was gevallen. Door een goede samenwerking tussen de ploegleden kon onder dekking van een hogedruk straal het slachtoffer binnen zes minuten worden gered.

Na het pand verder te hebben verkend werd er een doorslag naar de eerste verdieping gevonden. De brand kon vervolgens snel worden geblust. De jeugdbrandweerleden hebben met deze prestatie een mooie zesde plaats weten te behalen. De landelijke jeugdbrandweer finales HD worden op 29 september georganiseerd in Delfzijl.