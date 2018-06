28-06-2018, Persbericht FNV

Vastberadenheid neemt toe bij staking Streekvervoer

Groningen - De stakingsbereidheid in het streekvervoer is op de tweede stakingsdag nog groter dan gisteren.

Naast de mensen die zich gisteren al registreerden als staker, schrijven zich vandaag opnieuw stakers in. Werkgevers proberen uit alle macht om bepaalde lijnen ‘in de lucht’ te houden. Dat gaat gepaard met dwang en met inzet van werkwilligen op lijnen waarop stakers stonden ingeroosterd. Dat is stakingsbreking en verboden. De kwaadheid en daarmee de vastberadenheid onder de stakers neemt toe.

Groningen

In Groningen rijdt er in het Ommeland bijna niks. In de stad rijdt 70% van de bussen niet. Werkwilligen worden uit de regio naar de vestiging Groningen Stad gebracht. Pieter Beuzenberg, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘Ze worden daar met knip- en plakwerk ingezet op diensten van stakende collega’s. Dit is stakingsbreking en dat is verboden. We schakelen hier de Inspectie SZW op in.’

Friesland, Drenthe, Overijssel

In Friesland, Drenthe en Overijssel is het beeld vergelijkbaar met gisteren. In Friesland en Overijssel en staakt 80% van de buschauffeurs. In Drenthe rijdt bijna niks, daar is het stakingspercentage 85% tot 90%.

Deze bussen rijden wel