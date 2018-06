19-06-2018, Politie Groningen & Haren Facebook

Bierkratjes en fiets weggenomen in de buurt van de Singelweg

Groningen - Afgelopen zaterdag werd door de politie een voor hun bekende man staande gehouden die in het bezit was van een fiets met daarop twee kratjes bier.

Hij kon niet verklaren hoe hij hier aan was gekomen. De politie heeft de kratjes en de fiets veilig gesteld voor de rechtmatige eigenaar. Wie de fiets herkent en kan aantonen dat je de eigenaar bent, kun je je bij de politie aan bureau Korreweg.