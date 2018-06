19-06-2018, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl

Auto raakt naast de weg bij Heiligerlee

Heiligerlee - Dinsdagmorgen is op de oprit A7 bij Heiligerlee een automobilist naast de weg geraakt door nog onbekende oorzaak.

De weg was korte tijd afgezet. Berger Fruitema heeft de auto geborgen. Over de schade is niets bekend. Nader info ontbreekt.