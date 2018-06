19-06-2018, Redactie - 112Groningen

Groninger aangehouden op verdenking van terrorisme

Groningen - De politie heeft maandag drie mannen aangehouden van wie DNA-sporen zijn gevonden op vuurwapens in een schuilplaats van IS in Argenteuil, een voorstad van Parijs.

Het gaat om een 26-jarige man uit Groningen en een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De derde verdachte is een 53-jarige man die gedetineerd is in Zaanstad. Een vierde, 22-jarige verdachte is niet aangehouden. Hij is gedetineerd in Sassenheim vanwege een geweldsmisdrijf en zal door de politie worden verhoord.

Huurappartement

Twee dagen na de aanslagen in Brussel op 24 maart 2016 ontdekte de politie een IS-appartement in Argenteuil, dat door de Franse jihadist Réda K. was gehuurd. K. werd die dag ook aangehouden. In de schuilplaats werden vijf Kalasjnikovs, handvuurwapens, 30 kilo explosieven, ontstekers, valse paspoorten, mobiele telefoons en jihadistische geschriften gevonden.

De Franse autoriteiten waren ervan overtuigd dat met de vondst van het wapenarsenaal een terroristische aanslag was voorkomen. Een tweede terreurverdachte, Anis B., werd op Eerste Paasdag in 2016 in Rotterdam-West aangehouden. In het appartement waar hij verbleef trof de politie in een kelderbox 45 kilo munitie aan, overwegend patronen voor Kalasjnikovs.

K. en B. zijn volgens de Franse justitie samen in Syrië geweest en hebben deelgenomen aan de gewapende strijd van IS. Voorafgaande aan hun aanhouding reisden zij tussen Frankrijk, België en Nederland. B. is in augustus 2016 door Nederland overgeleverd aan de Franse autoriteiten. Beide terreurverdachten staan volgend jaar met een aantal medeverdachten terecht in Frankrijk.

Internationaal onderzoek

Na de aanhoudingen van K. en B. richtte gezamenlijk, internationaal onderzoek door Nederlandse, Franse en Belgische politie-en justitiediensten zich op de vraag of de gevonden wapens en explosieven afkomstig waren uit Nederland. In Nederland werd het onderzoek voortgezet onder de naam ‘Johnson City’ .

Nader onderzoek aan de aangetroffen wapens in het appartement in Argenteuil gaf zicht op DNA-sporen, waarvan in de Nederlandse DNA-databank een match is gevonden met de profielen van de vier verdachten. Hun sporen bleken op de binnenkant van enkele vuurwapens en ook op een aangetroffen sporttas te zijn achtergebleven. De vier verdachten worden deze week door de politie verhoord over de verdenkingen tegen hen.

Bij doorzoekingen van woningen van de verdachten in Groningen, Rotterdam, een hotelkamer in Schinnen en cellen in Zaanstad en Sassenheim is beslag gelegd op computers, mobiele telefoons en schriftelijke notities. In de woning in Groningen trof de politie bovendien een shotgun en een pistool aan.

De aangehouden verdachten worden later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij zitten in alle beperkingen, wat betekent dat zij uitsluitend met hun advocaat contact mogen hebben.

Tandenborstel

Behalve Anis B. zijn tijdens en na Pasen 2016 nog zes andere verdachten aangehouden in verband met de gevonden en vermoedelijk voor terroristen bestemde munitie in Rotterdam. Zij hadden veel telefonische contacten met K. en B., waarbij ook werd gesproken over zware, lange wapens. Van een van de verdachten is later ook DNA gevonden op een tandenborstel en een simkaart houder in een safehouse van IS in Brussel.

Tekst: Openbaar Ministerie