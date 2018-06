20-06-2018, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Vrachtwagentrailer brandt uit op Noodweg

Groningen - De brandweer van Groningen werd woensdagmorgen om 09:55 uur opgeroepen voor een vrachtwagenbrand aan de Noodweg in Groningen.

Toen de brandweer ter plaatse was stond de vrachtwagentrailer al in lichterlaaie. Gelukkig was de Vrachtwagen zelf net optijd losgekoppeld. Een schuimbluswagen van de brandweer kwam ter plaatse om assistentie te verlenen bij de brand. Hoe de vrachtwagentrailer in brand is gevlogen is nog onbekend. De Noodweg is tijdelijk gestremd voor het verkeer. Berger Poort uit Hoogkerk heeft de uitgebrande vrachtwagentrailer geborgen.