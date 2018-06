20-06-2018, Politie.nl

Vier aanhoudingen in onderzoek naar illegale dumping radioactief schroot

Noord-Nederland - De politie heeft in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket vier verdachten aangehouden. Het gaat om een schroothandelaar uit Zuidoost Drenthe, twee schroothandelaren uit Zuidwest Friesland en één uit de kop van Overijssel.

De vier mannen worden ervan verdacht dat ze mensen opzettelijk aan radioactieve straling hebben blootgesteld en van het aanbieden van radioactief metaalafval, wat in strijd is met de regels. Het betrof in totaal 25 ton metalen ballastblokken.



Het onderzoek is gestart naar aanleiding van meldingen van een schroothandelaar in Friesland die enkele tientallen kilo’s afval geleverd kreeg die volgens de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) radioactieve stoffen bevatte. De detectiepoortjes sloegen alarm toen het schrootafval met de radioactieve stoffen passeerde. De handelaar waarschuwde daarop de ANVS. Onder leiding van het Functioneel Parket startten rechercheurs van team Milieu van de politie in samenwerking met de ANVS een onderzoek. Vorige week werd de schroothandelaar uit Drenthe aangehouden. Maandag werden de twee handelaren uit Friesland aangehouden en woensdag volgde de aanhouding van een handelaar uit de kop van Overijssel. Dit trio zit nog vast. De Drentse handelaar is inmiddels in vrijheid gesteld, maar wordt nog wel gezien als verdachte.





Metalen ballastblokken



Uit nader onderzoek blijkt dat het om radioactieve metalen ballastblokken gaat, die vermoedelijk afkomstig zijn uit het ruim van een gesloopt schip. Het radioactieve materiaal wordt schadelijk voor de gezondheid als iemand daar voor langere tijd aan wordt blootgesteld. De gehele partij is inmiddels achterhaald. Bij de betreffende bedrijven is een tijdelijke bergplaats ingericht door de ANVS. De bedrijven moeten een deskundig bedrijf inschakelen om de radioactieve stoffen op een verantwoorden wijze af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelaar voor radioactief afval.

Strenge regels



Voor het aanbieden en verwerken van radioactief afval gelden strenge regels. Zo is altijd een vergunning van de ANVS nodig. Het volgens de regels verwerken van radioactief afval kost uiteraard geld. Het vermoeden is dat de verdachten op een goedkope manier van dit materiaal af probeerde te komen, door het te verbergen tussen ander materiaal en zonder kennisgeving aan te bieden bij diverse schroothandelaren.