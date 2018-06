20-06-2018, Martin Nuver 112Gr.

Rookbom veroorzaakt commotie in stad (2x Video)

Groningen - Politie en brandweer werden woensdagmiddag naar de Herman Colleniusstraart gestuurd. Er was sprake van rookontwikkeling in een woning.

Uit onderzoek bleek dat een bewoner achter een voordeur een rookbom had afgestoken. Enkele woningen werden daarop ontruimd. Twee jonge vrouwen hadden prikkende ogen. Zij zijn behandeld door het personeel van een ambulance. De weg was twee uren gestremd. De politie en brandweer zijn bezig met een onderzoek.