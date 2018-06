Op dat moment hoorde zij iemand achter haar. De vrouw zag toen dat die persoon haar tas pakte en er hard mee wegrende. De aangeefster schrok hier erg van en heeft niet gezien waar de persoon heen rende.

Het signalement van de persoon:

- Man

- Blank

- 1,80 meter tot 1,85 meter lang

- Rond de 30 a 35 jaar

- Slank postuur

- Grijs/groen hoodie met de capuchon strak om zijn hoofd

Mogelijk heeft iemand iets bijzonders gezien of gehoord rond dat tijdstip of heeft iemand de desbetreffende persoon gezien. Mocht dit zo zijn, dan graag bellen met 0900-8844.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl