21-06-2018, Redactie - 112Groningen

Handrem-zaak: Dood door schuld

Groningen - De 47-jarige Raoul P. uit Groningen is door de rechtbank veroordeeld tot 12 maanden cel voor de dood van Daniƫl Postema.

De rechtbank gaat, in tegenstelling tot het openbaar ministerie, niet uit van doodslag of pogingen daartoe. Raoul P. veroorzaakte in november 2016 een dodelijk ongeval waarbij Daniël Postema om het leven kwam. De bestuurder van het voertuig raakte zwaar gewond een derde inzittende raakte licht gewond.

De mannen waren op weg naar een feestje. Het slachtoffer zou niet meegaan omdat zijn zoontje ziek was. Hij werd eerst naar huis gebracht. Raoul P. was het daar niet mee eens en gaf aan dat hij uit het busje wilde. Hierbij legde hij zijn hand op de handrem, maar heeft naar eigen zeggen niet aan de handrem getrokken. Volgens getuigen is dit anders.

Een politie-agente was in de buurt en verleende eerste hulp. Zij hoorde Raoul P. roepen dat hij schuldig was en aan de handrem had getrokken. In een telefoongesprek kort na het ongeluk zou P. iets soortgelijks tegen zijn vrouw hebben gezegd. De rechters zien hierin het bewijs dat P. aan de handrem heeft getrokken. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij zijn fout niet toegeeft.