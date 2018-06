22-06-2018, Patrick Wind 112gr.

Man komt vast te zitten bij bouwplaats in stad (Video)

Groningen - Bij een bouwplaats bij het in aanbouw zijnde Sportcentrum Europapark is vrijdagmorgen een bouwvakker gewond geraakt. De traumahelikopter kwam ook ter plaatse voor assistentie.

Bij het afgraven van zand gleed er een betonnen plaat weg en kwam de man vast te zitten. Volgens de woordvoerder van de brandweer is de gewonde man inmiddels bevrijd. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Dvhn Beelden op Oogtv nieuws