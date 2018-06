22-06-2018, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval letsel Damsterdiep/ Oostersluis

Groningen - Vrijdagmorgen om 11:40 uur was er een ongeval letsel op het Damsterdiep nabij de Oostersluis.

Een meisje op een scooter werd geschept door een automobilist in een busje, deze zag haar over het hoofd door de bekende dode hoek. Vaak gaat het op dit kruispunt mis. Het meisje is overgebracht naar het UMCG voor behandeling van haar verwondingen.