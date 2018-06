De politie kampte in de eerste maanden van dit jaar met een forse stijging van het aantal woninginbraken bij ouderen. Dit vond onder meer plaats in Lelystad, Emmeloord, Drachten, Heerenveen, Hoogeveen en Hoogezand. Het opvallende van deze inbraken was vooral dat deze vermoedelijk doelbewust gericht waren op woningen waar kwetsbare en vaak weerloze mensen wonen. Dat varieerde van woon(zorg)complexen tot ouderen die zelfstandig wonen. De inbrekers kwamen binnen door het openbreken van een raamkozijn of het vernielen van een ruit.

Verdachten op heterdaad aangehouden

Op 22 maart werden in Alkmaar twee verdachten uit Lelystad (19 en 39 jaar) op heterdaad betrapt. Tijdens het onderzoek naar deze inbraak bleek dat er diverse sporen waren in Noord-Nederland en Flevoland die gelinkt konden worden aan het aangehouden duo. De hoeveelheid verkregen informatie was gaandeweg het onderzoek zodanig dat politie en Openbaar Ministerie ervan uitgaan dat het tweetal hiervoor verantwoordelijk is. Het duo is sinds de aanhouding ingesloten. 3 juli is een pro-formazitting bij de rechtbank Noord-Nederland gepland. Zij worden concreet van 40 zaken verdacht. Vermoedelijk zijn zij echter bij meer dan honderd inbraken betrokken.

Samenwerking politieteams



Tijdens het onderzoek werd er intensief samengewerkt door politieteams van de eenheden Midden- en Noord-Nederland. In een speciaal geformeerd onderzoeksteam zaten agenten, analisten en specialisten van onder meer de forensische opsporing uit beide eenheden. Omdat de verdachten werden aangehouden in Alkmaar is ook voortdurend contact geweest met de politie in Noord-Holland.

Senioren en veiligheid



Zoals eerder gemeld waren de inbrekers vooral gericht op seniorenwoningen. De inbraken hebben veel impact gehad op de gedupeerden. De politie hecht veel waarde aan veiligheid en het veiligheidsgevoel van ouderen. Om die reden vraagt de politie aan familieleden van ouderen en buurtgenoten om extra alert te zijn en om naar elkaar om te kijken. Bij verdachte situaties is de politie altijd bereikbaar via het alarmnummer 112. Op de website van de politie is meer informatie te vinden over het thema senioren en veiligheid.