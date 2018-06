22-06-2018, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl & Melarno Kraan 112Gr. & Dennis Postma

Keukenbrand aan de Hyacintstraat in Winschoten

Winschoten - De brandweer van Winschoten is vrijdag aan het einde van de middag opgeroepen voor een woningbrand aan de Hyacintstraat in Winschoten.