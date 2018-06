22-06-2018, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl

Kwekerij aangetroffen na brand in Winschoten

Winschoten - Na de brand in de Hyacintstraat in Winschoten werd een kwekerij aangetroffen.

Het zou gaan om ongeveer 70 planten. Deze zijn vernietigd door een speciaal bedrijf. Het is onbekend als de bewoner is aangehouden.