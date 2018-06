23-06-2018, Martin Nuver 112Gr. & Robert van der Veen & Wim Schuitema & M.Huising

Open dag brandweer Middelstum trekt 1000 belangstellenden

Middelstum - De brandweer van Middelstum organiseerde zaterdag een open dag op het Concordiaplein. Van 11.00 tot 16.00 uur was iedereen welkom in het centrum van Middelstum. Het was alweer 10 jaar geleden dat de nieuwe tankauto kwam in 2008.