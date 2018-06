24-06-2018, Rudy Bouma video & diverse fotografen 112Groningen.nl

112GroningenDag aftermovie van 16-06-18 (Video)

Groningen - Naar schatting 9000 mensen hebben 23 juni 2018 de 2e editie van de 112GroningenDag in MartiniPlaza bezocht. De aftermovie is nu klaar. Deze presenteren wij met trots. Video zie onderaan de tekst.

De officiele opening werd gedaan door Wilma Mansveld met een 'vlam in de pan'. Op het demonstratieterrein werd de hele dag demonstratie's gegeven door de brandweer, politie (honden) maar ook de USAR (Urban Search and Rescue) liet in verschillende demonstratie's zien hoe zij handelen in het geval van een inzet tijdens bijvoorbeeld een aardbeving.

De 112GroningenDag werd mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl. De organisatie spreekt over een fantastische dag.

We zien u vast weer over twee of drie jaar, dat beslissen we dit najaar !

Voor de foto`s van de photoshoot op de motor zie de linkjes hieronder:

Ochtendsessie fotoshoot klik hier

Middag sessie photoshoot klik hier

De foto's kunnen ook zonder logo geleverd worden, mail dan naar info@photoworks.nu

Alle sponsoren/standhouders en crew danken wij bijzonder voor hun bijdrage. Wij dank verder nog de volgende adverteerders van de led wall presentatie naast het podium:

Dallinga Mobiliteitsbedrijven https://www.dallinga.nl

Bouwbedrijf Richard Davids http://www.richarddavids.nl

Autoschade en Autoberging Faber http://www.faberbaflo.nl

Roede Interieur http://www.roedevloeren.nl

Scheepstra Installatiebedrijf http://www.scheepstra-installatiebedrijf.nl

Lesterhuis Praktijk voor Letselschade http://www.lesterhuis.nl

Drost Letselschade Groningen http://www.drost.nl

Camper- en Caravanreparatie Johan Westerman https://www.johanwesterman.nl

Voordelig Vervoerd https://www.voordeligvervoerd.nl

Autoservice DMI https://www.dmiautoservice.nl

Garage en Bergingsbedrijf Fruitema http://www.fruitemaberging.nl

Takel- en Bergingsbedrijf Poort B.V. http://www.poort-hoogkerk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan Nuver http://www.hoveniersbedrijf-haren.nl

De Koning Groningen http://www.dekoninggroningen.nl

Maaltijdservice Oosterlengte https://www.maaltijdserviceoosterlengte.nl

Autoschade Herstel Boog Hoogezand https://www.boogautoschade.nl

Hoetjer Autoservice http://www.hoetjerautoservice.nl

Tegelcentrum Siddeburen https://www.tegelcentrumsiddeburen.nl

P&B Techniek https:www.penbtechniek.nl

Zetstra Bouw https://www.zetstrabouw-groningen.nl

Platen Duurzame Technieken https://www.platendt.nl

Niemeijer Autotechniek http://niemeijer.autocrew.nl

Gordijnhuis Regina http://www.gordijnhuis.nl

Laminaat Groningen http://www.laminaatgroningen.nl

Bleyenberg Deurservice https://www.bleyenberg.nl

En Bestating.nl & 101BHV.nl en alle andere standhouders en crewleden.

Over 2 of 3 jaar proberen we weer een 3e editie te organiseren. We houden u op de hoogte !