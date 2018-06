23-06-2018, redactie

Busje rijdt kind aan in Hoogkerk

Hoogkerk - Op de Reddingiusweg is zaterdag een kind aangereden door een personenbusje.

Het voertuig kon niet meer op tijd remmen voor het kind dat overstak. De politie stelt een onderzoek in. Het kind is naar een ziekenhuis gebracht. De ernst van het letsel is nog onbekend.