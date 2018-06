24-06-2018, Johan Wildeboer 112Gr.

Stroomstoring na brand in transformatorhuisje

Stitswerd - Meerdere woningen in Stitswerd en omgeving zaten opeens zonder stroom zondagmorgen rond 10:00 uur. Een transformatorhuisje vloog in de brand langs der Stitswederweg.

Brandweer Middelstum ging ter plaatse. Enexis gaat zorgen dat iedereen weer stroom krijgt, dit kan enkele uren duren.