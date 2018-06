24-06-2018, Martin Nuver 112Gr.

Vrouw aangehouden bij woningbrand Bilitonstraat

Groningen - Bij een woningbrand zondagmorgen aan de Bilitonstraat is om 10:35 uur de bewoonster van het huis aangehouden. In de woonkamer bleek brand gesticht te zijn.

Ze is gecontroleerd in een ambulance en daarna meegenomen door het cellen complex Hooghoudt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Zaterdag werden haar huisdieren al in beslag genomen aldus diverse getuigen. De vrouw krijgt hulp aangeboden.

Tv Noord