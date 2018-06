24-06-2018, Melarno Kraan 112Gr.& Jeroen Bos Oldambtnu.nl

Auto over de kop op A7 bij Scheemda, fotograaf helpt

Scheemda - Zondagmiddag om 16:00 uur is een automobiliste na een inhaalactie over de kop geslagen op de A7 nabij Scheemda. Wonderwel raakte ze niet amper gewond maar wel was ze wel erg geschrokken.