25-06-2018, 112Groningen

Scooter in brand in loods Duinkerkenstraat

Groningen - Op de Duinkerkenstraat in de stad stond maandagmiddag om 16:50 uur een scooter in de brand in een loods. Dit zorgde voor veel rook in het pand.

Medewerkers blusten de scooter en brachten hem naar buiten. Een ambulance kwam ter plaatse om een persoon te controleren. Al snel keerde men terug.