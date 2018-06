25-06-2018, Patrick Wind 112gr.

Beveiliger UMCG korte tijd zoek

Groningen - Op de Vrydemalaan bij het UMCG was maandagmiddag om 17:22 uur een persoon korte tijd vermist.

Na een automatisch brandalarm in het UMCG ging een beveiliger het pand door, deze was toen even niet bereikbaar op zijn portofoon. Na korte tijd bleek de man weer boven water te zijn. Daarop keerde de brandweer terug naar de kazerne.