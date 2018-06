26-06-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Pand kringloop HS vol rook na brand (Video)

Hoogezand - In het pand van de kringloop van de BWRI aan de Hoofdstraat in Hoogezand heeft dinsdagochtend brand gewoed.

De brand die was ontstaan in een ventilator in de wc-ruimte was ontdekt door een beveiliger die was gealarmeerd nadat het brandalarm was geactiveerd. Het kleine brandje was snel geblust maar had ondertussen wel de hele kringloopwinkel gevuld met rook.

