26-06-2018, Persbericht

30 juni open dag brandweer in Hoogezand

Hoogezand - De brandweer in Hoogezand houdt op 30 juni een open dag. Bezoekers zijn van 10.00 tot 16.00 uur welkom bij de kazerne aan de Rembrandtlaan 8 in Hoogezand. Ook politie, Veilig Verkeer Nederland en het Rode Kruis zijn aanwezig. De toegang is gratis.