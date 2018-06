26-06-2018, Politie Groningen & Haren Facebook

Drugs in beslag genomen na inval in stad

Groningen - Naar aanleiding van binnengekomen informatie bij een wijkagent van de politie is er maandag een inval geweest in een woning aan de Nieuwe Blekerstraat.

Resultaat: Eén persoon aangehouden voor handel in verdovende middelen en er zijn verschillende soorten drugs in beslag genomen.