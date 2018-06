26-06-2018, Robert v/d Veen / NiekerkNieuws.nl

Spouwmuur smeult in Zuidhorn

Zuidhorn - Op de Hooiweg in Zuidhorn was dinsdagmiddag om 13:30 uur een klein brandje(smeulen) tussen een spouwmuur bij een bedrijfspand.

Met 1 hogedruk werd even nageblust en alles werd gecontroleerd, het viel gelukkig allemaal wat mee. De oorzaak is nog onduidelijk. Na 15 minuten keerde de brandweer terug naar de kazerne.