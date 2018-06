26-06-2018, Redactie - 112Groningen

Koperdief met luchtdrukpistool opgepakt

Stadskanaal - De politie heeft vrijdag aan de Ohmweg in Stadskanaal een koperdief opgepakt.

Agenten betrapten de man op heterdaad. De auto van de man werd in beslag genomen. Bij onderzoek bleek onder de bestuurdersstoel een luchtdrukwapen te liggen.

Het wapen is tevens in beslag genomen. Tegen de man is proces verbaal opgemaakt.