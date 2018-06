27-06-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto gekanteld op knooppunt Zuidbroek

Zuidbroek - De bestuurster van een auto is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op knooppunt Zuidbroek.

De bestuurster raakte door een nog onbekende oorzaak op de oprit van de A7 de controle over het voertuig kwijt en kwam op de zijkant tot stilstand.

De vrouw is door de gealarmeerde brandweer van Zuidbroek en Hoogezand bevrijd en later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.