27-06-2018, 112Groningen

Melding meting aardgaslekkage bij Sappemeer

Sappemeer - Bij de Aletta Jacobsstraat in Sappemeer deed de brandweer woensdagmorgen om 11:45 uur metingen vanwege een mogelijke aardgaslekkage in een tuin bij een woning.

Als er daadwerkelijk een gaslek was ontstaan is nog onduidelijk. De straat is tijdelijk afgezet. De brandweer controleert de omgeving. Enexis komt ter plaatse.