27-06-2018, 112Groningen.nl

Eerste exoskelet officieel overhandigd aan Stichting Walk On

Appingedam - Stichting Walk On uit Wagenborgen heeft woensdagmiddag 27 juni officieel het eerste exoskelet volledig in eigendom gekregen.

De overhandiging vond plaats bij Kinese Fysiotherapeuten aan de Stadsweg in Appingedam. Vertegenwoordiger en instructeur Marcel Mielke van de leverancier ReWalk - More Than Walking uit Duitsland was aanwezig en overhandigde het eerste exoskelet officieel aan Stichting Walk On.

De fysiotherapeuten van Kinese Fysiotherapeuten krijgen nog hun certificaat overhandigd van ReWalk. Dit certificaat houdt in dat zij de training met succes hebben volbracht om mensen met een dwarslaesie te kunnen trainen in een exoskelet.

Stichting Walk On zet zich in om dwarslaesiepatiënten weer te kunnen laten lopen middels een exoskelet, een robotpak. Zij hebben sinds december 2017 een exoskelet in bruikleen van de leverancier. Stichting Walk On is opgericht in maart 2016 naar aanleiding van een ongelukkig ongeval waarbij Wagenborger Dennie Jager een dwarslaesie opliep. De Stichting zet zich in om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen. De focus ligt nu op een exoskelet. Een exoskelet wordt nog niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraar.

De aanschaf van een exoskelet is niet het einddoel. Met het exoskelet zal Dennie Jager als pionier in Nederland zich inzetten om met de hulp van een onderzoeksteam aan te tonen dat een exoskelet bevorderlijk is voor de gezondheid van iemand met een dwarslaesie. En daarmee zal het exoskelet als medisch hulpmiddel erkend kunnen worden in Nederland.