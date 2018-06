27-06-2018, Robert v/d Veen / NiekerkNieuws.nl

Nieuwe uitruk tenue voor Brandweer Groningen

Grijpskerk - Brandweer Groningen heeft sinds vandaag nieuwe uitruk tenues gekregen. Woensdagavond vond de officiƫle handeling plaats bij de Brandweer in Grijpskerk.

De korpsen Grijpskerk en Oldehove zijn de eerste korpsen van de veiligheidsregio die de nieuwe pakken hebben. Na een lange tijd verschillende pakken te hebben getest is er tot een definitief besluit gekomen.

Ook aan deze pakken zijn onder andere nog wat aanpassingen gedaan voor ze overhandigd werden.

De nieuwe pakken hebben een lichtere kleur gekregen, zodat het ook goed zichtbaar is.

Tijdens het uitkiezen van de nieuwe uitruk pakken hebben verschillende grote bedrijven meegedaan aan het maken van de pakken. Uiteindelijk is er een bedrijf gevonden die aan alle specifieke taken voldeed.

Brandweer Groningen wenst alle collega’s veel goeds met de nieuwe pakken, zodat ze ook met de nieuwe tenues heelhuids op de kazerne kunnen aankomen.