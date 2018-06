28-06-2018, Joey Lameris/112Gr. & Patrick Wind

Dakbrand tijdens koopavond in Zwanestraat (Video)

Groningen - Op een dak van een pand aan de Zwanestraat / Soephuisstraatje ontstond donderdagavond een brand.

Er was veel rookontwikkeling. Er werd middelbrand gegeven. Omliggende panden werden ontruimd. De brandweer was snel ter plaatse. Over de schade is nog niets te zeggen.

Op het dak stond een zwembad. Vermoedelijk was daarin kortsluiting ontstaan bij het elektrische gedeelte, dakleer vatte daardoor vlam.