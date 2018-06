28-06-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Driedaagse oefening brandweer stad afgerond (Video)

Groningen - De brandweer van Groningen heeft de afgelopen drie dagen geoefend in het oude PostNL-gebouw aan de Achterweg in de stad.

De brandweer kreeg rond 13:35 uur een melding van een brand in het gebouw. Er werd al snel opgeschaald naar middelbrand omdat er zich mogelijk nog mensen in het pand zouden bevinden. Eenmaal ter plaatse werd de brandweer al opgevangen door de melder van de melding.

Volgens de melder zouden er inderdaad nog vier mensen in het pand aanwezig moeten zijn. De bevelvoerder staat zijn mensen het pand in om te verkennen. Bij de verkenning werd al snel duidelijk dat een deel pand vol rook zou staan. De opdracht was de brandhaard lokaliseren en de slachtoffers redden en naar buiten halen. Door de grote van het pand en het verminderde zicht werd dit extra moeilijk. Uiteindelijk waren alle slachtoffers gered en alle brandhaarden geblust.

Volgens de oefenleiding waren het drie zeer geslaagde oefendagen.