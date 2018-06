28-06-2018, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Broei in bult met gras nabij Meedhuizen

Meedhuizen - De brandweer van Wagenborgen is donderdagavond opgeroepen voor een buitenbrand aan de Ideweersterweg in Meedhuizen.

Bij aankomst van de brandweer bleek er in een grote bult met gras broei te zitten. Met behulp van een shovel werd de bult met gras uit elkaar gehaald. In overleg met de gemeente zal de bult worden weggehaald.