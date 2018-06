29-06-2018, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Overval op snackbar Dirk Huizingastraat in Groningen (Video)

Groningen - Donderdagavond is er een overval gepleegd op een snackbar aan de Dirk Huizingastraat in Groningen

Twee overvallers kwamen de snackbar binnen rond 23:45 uur. Zij eisten van het aanwezige personeelslid geld. Hierbij werd de medewerker van de snackbar op zijn hoofd geslagen. De overvallers gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Het personeelslid wordt door ambulancepersoneel onderzocht. De directe omgeving van de snackbar was afgezet voor onderzoek van de politie. Tv Noord Oogtv