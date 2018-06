29-06-2018, Patrick Wind & Joey Lameris

Woningbrand zorgt voor veel schade (Video)

Groningen - In een portiekwoning aan de Waterloolaan heeft vrijdag om 10:55 uur brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

“De brand werd even voor 11.00 uur ontdekt”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Iemand zag aan de buitenkant van de woning rookontwikkeling en heeft daarop het alarmnummer gebeld.” De Groninger brandweer rukte daarop uit met een bluswagen en een hoogwerker. “Bij aankomst constateerden wij ook flink wat rookontwikkeling. Uiteindelijk hadden wij het vuur snel onder controle.”

De bewoner was bij het uitbreken van de brand niet aanwezig. “Wat er precies in de brand heeft gestaan en waar die door ontstaan is, is onbekend. Wel is er in het pand flink wat schade ontstaan. Rook en roet zetten zich snel af waardoor je zwarte muren krijgt en ook flink wat stank. We hebben de woningcorporatie ingeseind en ook stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoner te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” (tekst Oogtv)